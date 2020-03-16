İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi: Koronavirüs önlemleri genişletildi

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine 'Koronavirüs Tedbirleri' konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge kapsamında vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunduğu mekanların bugün saat 24.00 itibariyle kapanmasına karar verildi.

Genelge ile bugün saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulacak.

Genelgeye göre ayrıca, STK genel kurulları, eğitimleri, toplu olarak bir araya gelinen her türlü toplantı 00.00'dan itibaren ertelenecek. Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu 'taziye evleri'nin faaliyetleri 00.00 itibariyle durdurulacak.

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