Eski CNN Türk spikeri Uyanık: Termik santral haberini bana kanal yaptırdı, her şeyi üzerime attılar

Eski CNN Türk spikeri Beste Uyanık’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yaptığı bir önlem önerisini eleştiren Prof. Dr. Hakan Kar, “Yayında, termik santrallerin bacalarına filtre takılmamasının maliyetli olduğunu savunarak, halkın sağlığını paraya tercih eden zihniyettir. Sonra kovuldu zaten” ifadesini kullandı.
Uyanık da bu eleştiriye şu yanıtı verdi:
"CNN Türk bana o haberi yaptırdı. Tepkilerden korkup, her şeyi üstüme attılar. istifa ettim. Uydurmayalım. Barbaros (Şansal) Bey’e selamlar. Onu da ben apronda dövdürmedim. Öyle bir imkanım yok. Virüs hakkında yazdıklarımı beğenmediyseniz uygulamayın."
Ben sizi düzelteyim..— Beste Uyanık (@BesteUyanik) March 15, 2020
1-#cnntürk bana o haberi yaptırdı. Tepkilerden korkup, her şeyi üstüme attılar. istifa ettim. Uydurmayalım.
2- Barbaros Bey e selamlar..O’nu da ben apronda dövdürmedim. Öyle bir imkanım yok.
3- Virüs hakkında yazdıklarımı beğenmediyseniz uygulamayın
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