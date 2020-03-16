Eski CNN Türk spikeri Uyanık: Termik santral haberini bana kanal yaptırdı, her şeyi üzerime attılar

CNN Türk’te termik santrallerle ilgili yaptığı haber sonrasında tepki çeken Beste Uyanık, sosyal medyada Prof. Dr. Hakan Kar ile koronavirüse karşı önlemler konusunda bir tartışma yaşadı. Uyanık, haberi kanalın yaptırdığını ve istifa ettiğini söyledi.

Eski CNN Türk spikeri Beste Uyanık’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında yaptığı bir önlem önerisini eleştiren Prof. Dr. Hakan Kar, “Yayında, termik santrallerin bacalarına filtre takılmamasının maliyetli olduğunu savunarak, halkın sağlığını paraya tercih eden zihniyettir. Sonra kovuldu zaten” ifadesini kullandı.

Uyanık da bu eleştiriye şu yanıtı verdi:

"CNN Türk bana o haberi yaptırdı. Tepkilerden korkup, her şeyi üstüme attılar. istifa ettim. Uydurmayalım. Barbaros (Şansal) Bey’e selamlar. Onu da ben apronda dövdürmedim. Öyle bir imkanım yok. Virüs hakkında yazdıklarımı beğenmediyseniz uygulamayın."

Ben sizi düzelteyim..



1-#cnntürk bana o haberi yaptırdı. Tepkilerden korkup, her şeyi üstüme attılar. istifa ettim. Uydurmayalım.



2- Barbaros Bey e selamlar..O’nu da ben apronda dövdürmedim. Öyle bir imkanım yok.



3- Virüs hakkında yazdıklarımı beğenmediyseniz uygulamayın — Beste Uyanık (@BesteUyanik) March 15, 2020

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