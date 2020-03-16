Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü koronavirüs toplantısına başkanlık edecek

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın çarşamba günü başkanlık edeceği yeni tip koronavirüs ile mücadele çerçevesindeki kapsamlı eşgüdüm toplantısının ardından millet-devlet birlikteliğiyle atılması gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceğini belirtti.
Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan Çarşamba günü yeni tip Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek ve toplantının hemen akabinde millet-devlet birlikteliğiyle atmamız gereken adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendireceklerdir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 16, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta koronavirüs’e (Kovid-19) karşı alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıya başkanlık etmişti.
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