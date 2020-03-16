Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 47 oldu

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün 29 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu ve toplam sayının 47'ye ulaştığını belirterek, şu bilgileri aktardı:

"Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan ve dolaylı olarak ABD, Orta Doğu ve Avrupa temaslıdır. 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım".

Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 16, 2020

​Koca, gün içinde daha önce yaptığı açıklamada ''Mısır, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuş yasağı konuldu. Uçuş yasağı konan ülke sayısı böylece 20'ye yükseldi'' şeklinde konuşmuştu.