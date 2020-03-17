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12:25 17 Mart 2020
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    Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap

    Bilim Kurulu Üyesi Azap: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir

    © AA /
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (826)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003171041617639-bilim-kurulu-uyesi-azap-vaka-sayisi-4-hafta-icinde-5-bini-bulabilir/

    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, salgındaki vaka sayısının 3-4 hafta içerisinde 5 bine ulaşmasını beklediklerini söyledi.

    Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart'ta Türkiye'ye de tespit edilen yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, katıldığı Habertürk canlı yayınında virüs ve muhtemel vaka sayısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Vaka sayısının pik yapmasını ve sonrasında azalmasını beklediklerini söyleyen Azap, 5 bine ulaşmasını beklediklerini de dile getirdi.

    Azap, "3-4 hafta içerisinde vaka sayısının 5 bin civarında olmasını bekliyoruz. Ama bu çok kritik sayı 30 bin bile olabilir, vatandaşlarımızın önlemleri alması lazım. Uyarılara dikkat etmesi lazım. Böyle olursa, 3-4 binde sayıyı sınırlı tutabiliriz" dedi.

    'Henüz sokağa çıkma yasağına ihtiyacımız yok'

    İnsanların birbirine 3-4 adımdan fazla yaklaşmaması gerektiğini söyleyen Azap, sözlerine şu şekilde devam etti:

    Koronavirüs - İtalya
    © REUTERS / Flavio Lo Scalzo
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    "Bütün seçenekleri en ince ayrıntısına kadar tartışıyoruz ama bir önlem alırken, o aldığınız önlemin getirecekleri var, faydalar var. Bir de götürecekleri var. Sebep olacağı birtakım olumsuz sonuçlar var. Dolayısıyla bunları iyi düşünüp taşınmak lazım. Açıkçası bugün uzun tartışmaların sonunda henüz öyle bir noktada olmadığımız için, bir sokağa çıkma yasağı gibi bir şeye, İtalya'daki gibi bir duruma ihtiyacımız olmadığını düşündük.

    Ama bu sosyal mesafeyi koruma meselesini sürekli hatırlatıyoruz. Zaten alınan tedbirlerin önemli bir kısmı tamamen bunu sağlamaya yönelik. Yani insanların birbirlerine bir metreden, 3-4 adımdan daha fazla yaklaşmasını engellemeye yönelik. Kalabalık mekanlarda bir arada durmalarını, havalandırması iyi olmayan yerlerde bir arada uzun zaman geçirmelerini engellemeye yönelik şeyler. Çünkü bu virüs, bu durumda çok kolay yayılıyor. Vatandaşlarımız da hep bunu düşünsünler. Bu tedbirler bunu sağlamak için alınıyor. Ona göre hayatlarını planlarlarsa, bu salgını çok fazla yayılma fırsatı bulamadan ülkemizde atlatabilir diye ümit ediyoruz."

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (826)

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    Etiketler:
    Türkiye, İtalya, Virüs, Alpay Azap, Koronavirüs
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