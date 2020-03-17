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12:25 17 Mart 2020
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    Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara

    Bilim Kurulu Üyesi Kara: Dikkat edersek yayılım eğrimiz düşük kalacak

    Türkiye
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    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (826)
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    Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Ülkemizde daha vaka görülecektir. Bugün sayı 47, belki bu 57, 67 de olabilir. Ama dikkat ettiğimiz müddetçe bizim eğrimiz çok küçük kalacak. Önümüzdeki 1.5-2 aylık periyodu da bu şekilde atlatabilirsek, o zaman Türkiye bu salgını en başarılı yenen ülkelerden biri haline gelecek" dedi.

    Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs tedbirlerine ilişkin DHA'ya açıklamada bulundu. Prof. Dr. Kara, virüsün yayılımını durdurmak için planlanan önlemlerin basamak basamak hayata geçirildiğini aktardı.

    Şu andaki vakalara bakıldığında ya yurt dışından direkt ya da yurt dışından gelenlerle ilişkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kara, "Hala ülke içerisinde dolaşımın olmadığını bildiğimiz için ekstra bir önlem almaya bugün gerek yok. Ama yarın baktık ki farklı bir vakamız var, farklı bir şekilde seyrediyor, o zaman bu önlemler direkt olarak lokantaların kapatılması, alışveriş merkezlerinin tamamen kapatılması, marketlerin belirli saatlerde çok az sayıda veya belirli sayıda kişinin içeride bulunmasını sağlayacak şekilde açık kalmasının organize edilmesini sağlayacak şekilde olabilir" dedi.

    ‘Okulların tatil edilmesi büyük etken’

    Prof. Dr. Kara, virüsün yayılımının hava sıcaklığı, nem oranı, insanların iç içe kalmaları gibi pek çok faktöre bağlı olduğunu söyledi. Kara, okulların kapalı kalmasının yayılmanın önlenmesinde büyük etken olduğunu ifade ederek, "Enfeksiyon görülmeye başladıktan sonra okulları kapatırsanız enfeksiyondaki azalma en iyi ihtimalle yüzde 15'te kalıyor. Yani 100 vaka görecekseniz 85 görüyorsunuz. Ama enfeksiyon daha görülmeden okulları kapatabilirseniz, bu etki minimum yüzde 45 oluyor. Yani 100 vaka yerine en fazla 55 görüyorsunuz, hatta 40'a kadar düşüyor. Bu nedenle Türkiye, önlemleri diğer ülkelere göre çok erken, çok radikal şekilde alıyor. Bunun temel amacı, ülkemizdeki vaka görülmesini mümkün olduğunca ötelemek" diye konuştu.

    ‘Okulların kapalı kalma süresi uzayabilir’

    Koronavirüs - İtalya
    © REUTERS / Flavio Lo Scalzo
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    Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" ifadesini kullandı.

     ‘Önümüzdeki 1.5-2 ay çok önemli’

    Vaka sayısında ani artış olmaması için devletin üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Prof. Dr. Kara, bundan sonraki süreçte halkın da çok dikkat etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Kendi aramızdaki sosyal mesafeyi, toplu yaşam alanlarında, bulunduğumuz yerlerde, başka insanların bulunduğu yerlerde 1 metrelik mesafeyi korumamız lazım. Mümkün olduğu kadar evden çıkmamamız lazım. Özellikle yurt dışından geldiysek 14 gün evde kalmamız, en az kişiyle temas etmemiz, dışarıya da mümkün olduğu kadar çıkmamamız gerekiyor. Çıkacaksak da maske takarak çıkmamız lazım. Bunları becerebilirsek, bizim ülkemizdeki vaka sayısı çok daha yükselmeden devam edebiliriz. Ülkemizde daha vaka görülecektir. Bugün sayı 47, belki bu 57, 67 de olabilir. Ama bu özelliklere dikkat ettiğimiz müddetçe bizim eğrimiz çok küçük kalacak. Önümüzdeki 1.5-2 aylık periyotu da bu şekilde atlatabilirsek, o zaman Türkiye bu salgını en başarılı yenen ülkelerden biri haline gelecek. Ama bu kurallara uymazsak vaka sayımızdaki artış çok yüksek olabilir, buna lütfen dikkat edelim" dedi.

     ‘Aşıyı geliştirme olanağına sahibiz’

    Aşı çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Kara, şöyle devam etti:

    © AP Photo / Ted S. Warren
    Koronavirüs aşısı ilk kez test edildi, ilk gönüllü 'grip aşısı gibiydi' dedi
    "İlk etapta virüs izole edildikten sonra, bunu Çin çok erken yaptı. Virüsün tüm genetik bilgisini çıkardı. Ve bundan sonra da doğal yaşamdaki üç boyutlu şeklini ortaya koydu. Böyle olunca da bizim ona karşı vücudun savunma elamanlarının ürettiği antikoru görme, geliştirme şansımız oldu. Bu yönden aşıyı geliştirme olanaklarına sahip miyiz, evet. Dünyada da İsrail'in, ABD'nin, Almanya'nın ve Çin'in geliştirdiği aşılar olduğunu biliyoruz. Bu aşıyı geliştirmiş olmamız, oluşacak antikorlar bizi koruyacaktır anlamına gelmiyor. Öncelikle bunun koruyup korumayacağının testlerinin yapılması lazım. İkinci basamakta bu uygulandığında güvenli mi, değil mi onun mutlaka değerlendirilmesi gerekiyor. Üçüncü basamakta da bu güvenlik, sağlıklı gençlerde olabilir; ama acaba yaşlılarda nasıl, çocuklarda nasıl ayrıca onun test edilmesi lazım. Tüm bunların da önümüzdeki 1 yılda olmasını beklemiyorum. Çok hızlandırılsa bile önümüzdeki ocak ayına ancak yetişir."

    Kara, dengeli beslenme, iyi uyku ve düzenli egzersiz yapmanın imünim sistemini zinde tuttuğunu, zinde bir imünim sisteminin de vücudun virüs, bakteri enfeksiyonlarına ya da diğer enfeksiyonlara karşı cevap vermesinde avantaj sağladığını kaydetti.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (826)

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    Etiketler:
    Almanya, Çin, ABD, İsrail, Türkiye, Ateş Kara, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı
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