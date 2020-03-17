Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kira alacakları için erteleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ödeme güçlüğü çeken kiracılardan alacaklarını iki ay süre ile ertelediğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile ertelediğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir” dedi.

Değerli hemşehrilerim,



Salgın hastalık sürecinde ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımız için belediyemizin kira alacakları iki ay süreyle ertelenmiştir. pic.twitter.com/sgSrUPMege — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) March 17, 2020

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