Adalet Bakanı Gül: Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar TCK'ya göre suçtur

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan kişilere çağrıda bulundu. Gül, "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre suçtur" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu.

Gül, "Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat" ifadesini kullandı.

Sevdiklerimiz ve ülkemizin iyiliği için resmi makamların önerdiği tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat! — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 17, 2020

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