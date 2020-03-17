Beslenmede toplumu yanlış yönlendirenlere ceza yolda

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç yaptığı açıklamada, gıda ve beslenme konusunda toplumu yanlış yönlendiren kişi ve medya kurumlarına yaptırım getiren bir yasal teklifinin Meclise sunulacağını bildirdi.
Son zamanlarda yetkisi olmayan kişilerin, her alanda yaptıkları açıklamalarla toplumu yanıltarak, korkuya ve endişeye sürüklediğini söyleyen Kılıç, "Şimdi bu sürecin ve insanların açıklamalarının sonunu getirecek düzenlemeler yapıyoruz. Özellikle gıda ve beslenme konusunda korkuya endişeye sevk eden yayınlar hakkında bir yaptırım getiriyoruz. Bu tür açıklamaları yapan kişiler ile yayınları yapan, yaptıran kurumlara ciddi müeyyideler gelecek" diye konuştu.
Kılıç, düzenlemeyle; bilimsel bir veriye dayanmayan söylemleri yayan, toplumun beslenme alışkanlıklarını değiştiren ve dönüştürenlere; bunu yapan, yaptıran kuruluşlara cezai müeyyideler uygulanacağını dile getirdi.
‘Her alanda konuşan insanların bir derinliği olamaz, bunlar bilimsel şarlatanlar’
Komisyon Başkanı Yunus Kılıç, şöyle konuştu:
Bu yöndeki yayınların daha çok gıda alanında yapıldığını ifade eden Kılıç, söz konusu durumun para, rant ve pazar ağı nedeniyle olduğunu söyledi.
Kılıç, "Bu medya maymunları kimin ekmeğine yağ sürdüklerini farkında olmadan yapıyorlar. Mesela, Türkiye'de en kontrollü üretimin yapıldığı sektörlerden biri beyaz et sektörüdür. Tavuğundan, civcivinden, yumurtasından, kesimine kadar her alan denetlenerek kontrol ediliyor. Ama birisi çıkıp 'Tavuk etlerini yemeyin, hormon ve antibiyotik kalıntısı var, kemiği çabuk kırıldığı için kansere neden oluyor' açıklamasını yapıyor" diye konuştu.
‘Reytinglere alışmış şarlatanlar nedeniyle tavuk satışı azalıyor, bu sektöre yazık değil mi?’
Bu tür açıklamaların bir yaptırıma tabi tutulması gerektiğini kaydeden Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Medyada bilimsel bir veriye dayanmadan yanıltıcı yayınları yapan ve yaptıranlara ceza gelecek. Sadece şahısla sınırlı değil, medya kuruluşlarına da bir cezai müeyyide gelecek. Çünkü makam, mekan onun, hangi adamı çıkaracağına iyi karar vermesi lazım bundan sonra. Her şarlatanı çıkarıp toplumu yanıltıcı bilgiler verirsen bu sorumsuzluk olur.
Medyanın en çok korktuğu kısım para kısmıdır. Ağır idari para cezaları olacak. Bunlar hakkında da tecriden ve tekrarı halinde kapatmalara kadar gidecek ağır yaptırımlar ve cezalar gelecek."
Bilim komisyonları kurulacak
Kılıç, elinde bir veri olan herkesin açıklama yapabileceğini, bilim insanlarının önünü kapatmak veya konuşmasını engellemek gibi bir durumun söz konusu olmadığını, yapılacak düzenlemeyle sadece veriye dayanmadan ve topluma zarar veren açıklamaların önünü kesmek istediklerini söyledi.
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