Bodrum Belediye Başkanı Uras: Tüm Türkiye'yi uyarıyorum, yeterli sağlık önlemlerimiz ve ekipmanlarımız yok, gelmeyin

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Uras, "Tüm Türkiye'yi uyarıyorum yeterli sağlık önlemlerimiz ve ekipmanlarımız yok, Bodrum'a gelmeyin sağlık ortamı olarak kaldığınız yere oranla daha güvende değilsiniz, bizim hizmetlerimiz kendimize yetmiyor" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya katılanlara ve basın mensuplarına kolonya ikram ederek konuşmasına başlayan Aras, Bodrum’da yiyecek pazarlarının hijyen tedbiri alınarak hizmet vereceğini belirtti. Aras, giyim pazarının ise kapatıldığını bildirdi.

Bodrum halkına da seslenen Aras, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, belediye ye acil işleri olmayanların en az 15 günlüğüne hiç gelmemelerini istedi.

Aras açık alanda satılan yiyeceklerin de yasaklandığını söyledi.

'En büyük tesellimiz pozitif vakanın görülmemesi'

Aras “En büyük tesellimiz şu anda pozitif vaka görülmemesi ancak biz önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmak zorundayız. 1 Mayıs'a kadar tüm etkinlikleri iptal ettik. Bodrum turizm ile geçinin bir kent olayların hangi boyutlara gideceği henüz belli değil. Bu durumda iş yerlerini kapatacak ve mağdur olacak esnafa belediye olarak her türlü desteği vereceğiz. Ancak gerek bankalar gerekse SGK gibi kuruluşlarda esnafa gereken desteği vermeli ve kolaylık göstermeli” dedi.

'Bodrum'a gelmeyin, nüfus artışına dayanamayız'

Son günlerde Bodrum’a Türkiye’nin çeşitli illerinden akın akın gelenler olduğunu belirten Aras şunları söyledi: