Avrupa’dan dönen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında geçtiğimiz günlerde virüs riskinin yüksek olduğu 9 Avrupa ülkesine uçuş kısıtlaması getirilmişti.

Kısıtlamaya birlikte bahsi geçen ülkelerde iş, akraba ziyareti ve öğrenci olarak bulunan Türk vatandaşları, uçaklarla Türkiye'ye getirilmeye başlandı.

İlk uçak Almanya'dan geldi

Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka’da bulunan 3 bin 614 Türk vatandaşının, Türk Hava Yolları’na (THY) ait 34 uçakla İstanbul’a getirileceği öğrenildi. Bu yolcuları taşıyan ilk uçak ise saat 14:45'te Almanya’nın Münih şehrinden İstanbul’a geldi.

Uçuş boyunca yolcular sağlık ekipleri tarafından sağlık taramasından geçirildi. THY uçuş ekipleri de alınan sağlık önemleri kapsamında risk seviyesi bulunan her uçuşta olduğu gibi bu uçuşlarda da kişisel koruyucu maske ve eldivenle yolculara hizmet verdi.

Avrupa’dan dönen Türkleri taşıyan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indihttps://t.co/nVkc0vBXXk pic.twitter.com/gJ0KOZ3tyr — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 17, 2020

Yolcular, oluşturulan özel bölgeden alındı

Öte yandan İstanbul Havalimanı'na inecek bu uçaklar için özel bir bölge de hazırlandı. Bu alana yanaşan uçaklardaki yolcuları, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bünyesindeki sağlık ekipleri karşıladı. Polis ve jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.