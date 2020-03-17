Putin, koronavirüsle ilgili kurulan bilgi merkezini ziyaret etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün koronavirüsle ilgili durumu gözlemlemeye yönelik bilgi merkezini ziyaret etti.

Putin bugün, Rusya’da koronavirüsle ilgili toplanan bilgilerin toplanması ve teyit edilmesinin yanı sıra devlet kurumlarıyla koordinasyonun sağlanması için açılan merkeze ziyarette bulundu. Rus liderin ziyaret sırasında gönüllülerle bir araya geleceği aktarıldı.

Mişustin: Vatandaşlar bir uygulama yardımıyla doktorlarla ücretsiz olarak görüşebilecek

Diğer yandan Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Putin’in merkezi ziyareti sırasında, vatandaşların virüs konusunda doktorlardan bilgi alabilecekleri bir uygulamayı ücretsiz olarak kullanabilecekleri bilgisini verdi.

Mişustin, “Sberbank’la anlaştık. Pazartesi gününden itibaren başta yaşlılar olmak üzere isteyen herkes uygulamayı ücretsiz olarak indirebilecekler. Sberbank doktorlarla yapılacak danışma faaliyetlerinin ücretini ödeyecek, doktorlar da vatandaşlarla konuşacak” dedi.

Söz konusu merkez, koronavirüsle ilgili mesajlaşma uygulamaları, sosyal medya, basın ve resmi istatistik verilerini topluyor. Merkez çalışmalarına başladığı pazartesi gününden beri virüse yakalananların sayısı ile ilgili 55 yalan bilgi topladı.

#Москва: Владимир Путин посетил центр по мониторингу ситуации с коронавирусом https://t.co/cG6UOW3mYJ pic.twitter.com/VyiPQhIJv2 — Президент России (@KremlinRussia) March 17, 2020

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