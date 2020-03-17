Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler için Conte'ye başsağlığı dileklerini iletti.

Görüşmede ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede ortak hareket ve iş birliği imkanları ele alındı.