Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm: Toplam vaka sayısı 98 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı" dedi.
Bakan Koca, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Toplam hasta sayımız 98 olmuştur. Herkesi tedbirlere harfiyen uymaya davet ediyorum. Hayatımızı bu şartlara göre düzenleyelim 1,5-2 ay direnelim."
#Canlı: Sağlık Bakanı Koca gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor https://t.co/MIPZsZ93V4— AA Canlı (@AACanli) March 17, 2020
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