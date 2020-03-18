Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasına soruşturma

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması"yla ilgili soruşturma başlattı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başsavcılık, Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti.

Başsavcılık, "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı Gül'den açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsünden iki kişinin indirilmesine ilişkin, "hukuk gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) March 17, 2020

Kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Bakan Gül, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

Ne olmuştu?

Fransa-Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsü polis ekipleri tarafından durduruldu. İçinde bulunan KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi'nin kızı, polis eşiliğinde karantina aracından indirildi. Demirören Haber Ajansı (DHA) Kıbrıs Temsilcisi Sefa Karahasan, olayın büyümesinin ardından Mustafa Sofi ile konuştuğunu Twitter hesabından yazarak, Sofi'nin "Kızım transit olarak ülkesine geliyordu. Otobüsten alınarak transit olarak Kıbrıs’a gönderildi. Anavatan Türkiye’ye yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kızım ülkesinde karantina altına alınacak" dediğini aktardı.