Tatlıcı ve künefecilere koronavirüs yasağı

Gaziantep Valiliği, ilk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle kent genelinde tedbirlerini arttırdı.

Koronavirüs ile etkin mücadele sağlanabilmesi adına önlemler alındığını bildiren Valilik, açıklamasında "İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 18.03.2020 tarihi saat 18.00 itibarı ile pastane, tatlıcı, künefeci vb. umuma açık istirahat yerlerinin oturma kısımlarının ikinci bir emre kadar kapatılmasına ve söz konusu mekanların sadece paket servisi yapmak üzere hizmet vermelerinin sağlanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.