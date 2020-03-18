Koronavirüsün altın fiyatlarına etkisi sürüyor: Fiyatlarda düşüş devam ediyor

Koronavirüs salgınının etkisiyle piyasalarda yaşanan dalgalanmayla birlikte altın fiyatlarında da düşüş yaşandığı görüldü.

Piyasalarla birlikte altın fiyatları da dalgalanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların 'güvenli liman' olarak gördüğü altında da fiyat düşüşü yaşanıyor.

İşte gün içinde sürekli hareket yönü değişen altın fiyatlarında son durum…

Çeyrek altın: 514.20 Lira

Yarım altın: 1.029.30 Lira

Gram altın: 315.50 Lira

Cumhuriyet altını: 2.105Lira