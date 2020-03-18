Kadir Şeker hakkındaki iddianame hazır: 18 yıla kadar hapsi istendi

Sevgilisini darp eden Özgür Duran'ı engellemek isterken bıçakla ölümüne yol açan Kadir Şeker hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması istendi. Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.

Konya'da parkta sevgilisi 35 yaşındaki Ayşe D.'yi darp ettiği iddia edilen 32 yaşındaki Özgür Duran'a müdahale etmek isterken ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker, hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Ancak Şeker'in, suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesine göre indirim yapılması istendi.

Şeker, hakkındaki iddianame kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

‘İstenen ceza bir nebze de olsun içimizi rahatlattı’

İddianamede istenen cezayla ilgili konuşan Özgür Duran'ın Antalya'da oturan babası Cengiz Duran, acılarının bir nebze olsun hafiflediğini belirterek, şunları söyledi:

"Kadir hakkında hazırlanan iddianamede istenen ceza bir nebze de olsun içimizi rahatlattı, acımızı hafifletti. Olay bir kasten adam öldürmedir. Bu olayda ben oğlumu kaybettim. Olayın nefsi müdafaaya sokulmaması ise bizce doğru bir karar. Çünkü nefsi müdafaaya girebilmesi için benim oğlumun da elinde Kadir'in hayatını tehlikeye atacak bir şey olması gerekirdi. Ben en üst sınırdan ceza almasını istiyorum. Ne olursan olsun giden bir can. Adalet yerini bulsun, diyorum."

© DHA / Konya'da sevgilisi Ayşe D.'yi döverken, müdahale etmek isteyen Kadir Şeker ile arasında geçen arbedede ölen Özgür Duran'ın babası Cengiz Duran

Ne olmuştu?

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi.

Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

Yaşanan arbedede, kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprakla parkta toprak kriminal laboratuvara gönderilip, incelendi. Kavgayı gören görgü tanıkları, parkta futbol oynadıkları sırada gürültüyü duyup koşan ve Özgür Duran'ı kanlar içinde görenlerin ifadelerine başvuruldu. Özgür Duran ile Ayşe D.'nin evde tartıştığı sırada yanlarında bulunan Özgür Duran'ın kuzeni Bekir Duran'ın da ifadesi alındı.

Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.