Karantinadaki iki yolcu polis kontrolüyle otobüsten indirilmişti: Soruşturmanın detayları belli oldu

İstanbul'da havalimanında karantina yurduna giden otobüsten iki kişinin indirilmesiyle ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın detayları belli oldu.

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan başlatılan soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya başladı.

DHA’nın aktardığı habere göre başsavcılık soruşturmasını TCK'nın "Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" düzenlemesinin yer aldığı 195. maddesinden yürütüyor.

Soruşturmada sorumlular hakkında gözaltı işlemi yapılmadığı kaydedildi.