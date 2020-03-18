Fatih Bulut'un şarkısı koronavirüse uyarlandı: Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim herkes kolonya döktüler

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde gençler, Fatih Bulut’un 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısını korona virüse uyarladılar.

Osmaniye Kadirli’de düğünlerde müzik yapan orkestra grubunda yer alan Hasretcan Toprak ve Tolgahan Cansever isimli iki genç, Fatih Bulut’un 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısını koronavirüse uyarladı.

"Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim herkes kolonya döktüler" diye başlayan şarkıyı sosyal medyaya yükleyen gençlerin şarkısı yoğun ilgi topladı. Düğünlerin iptal olduğunu belirten Hasretcan Toprak, "Biz de arkadaşlarla sıkılıyoruz. Ne yapalım boş durmayalım dedik ve korona virüse şarkı yaptık" dedi.