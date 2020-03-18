Sağlık Bakanlığı'ndan hastanelere '72 saat' uyarısı

Sağlık Bakanlığı olası bir afet ve acil durum anında hastanelerin kendi kendilerine yetebilmeleri için yönetmelik hazırladı.

Bakanlık, Hastane Afet ve Acil Durum Planları Yönetmeliği'ni Resmi Gazete’de yayımladı. Yönetmeliğe göre, hastaneler için kritik 72 saat süresi öne çıktı.

Gazede Duvar'ın aktardığı habere göre, yönetmelikle ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlemler almaları, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmaları ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yetmeleri istendi.

Acil durum ve afet durumlarına ilişkin olarak hastaneler tatbikat ve eğitimler gerçekleştirecek. Hastaneler yatak sayılarına göre afet timi oluşturacak.