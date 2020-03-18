Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ailelere koronavirüs uyarısı: Çocuklarda derin izler bırakabilir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, aileleri koronavirüs konusunda uyardı.
Twitter'dan açıklama yapan Selçuk, "Çocukların yanında virüse dair haberleri izlemek, yaşlarına uygun olmayan görüntüleri izletmek ve sohbet gündemini sürekli virüs ekseninde tutmak çocuklarımızın ileriki yaşantısında derin izler bırakabilir. Lütfen tedbirli ve bununla birlikte sağ duyulu olalım" ifadesini kullandı.
Çocukların yanında virüse dair haberleri izlemek, yaşlarına uygun olmayan görüntüleri izletmek ve sohbet gündemini sürekli virüs ekseninde tutmak çocuklarımızın ileriki yaşantısında derin izler bırakabilir. Lütfen tedbirli ve bununla birlikte sağ duyulu olalım.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 18, 2020
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