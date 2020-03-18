Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ailelere koronavirüs uyarısı: Çocuklarda derin izler bırakabilir

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili aileleri uyardı. Selçuk, çocukların yanında sürekli virüse dair haber izlenmesinin onların ileriki yaşlarında derin izler bırakabileceğini belirterek, "Lütfen tedbirli olalım" dedi.