Diyarbakır'da deri üzerine yazılı 3 kitap ve ferman ele geçirildi

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada Bismil ilçe merkezinde ikamet eden 3 şüphelinin ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak için alıcı aradıkları bilgisine ulaşıldı.
İlçedeki otobüs terminalinde 16 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonda, şüpheliler tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.
© AA / Adana Emniyet Müdürlüğü
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen deri üzerine yazılı 3 kitap, deri ferman, 15x20 santimetre ebatlarında eski sandık obje ele geçirildi.
Ele geçirilen tarihi eserler, muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)