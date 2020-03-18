Saadet Partili Akkiraz'dan koronavirüs yazısı: Faiz, içki, kumar, eşcinsellik ve materyalist eğitim yasaklanmalı

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi ve Milli Gazete yazarı İsmail Hakkı Akkiraz, 'Tedbir; İslam’ı yaşamaktır' başlığıyla yayımlanan yazısında tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değindi.

"Koronavirüsten korunmak için yasaklanması gereken şey, işlenen büyük günahlardır. Yazının başında zikredilen hadiste bildirilen, faiz, içki, kumar, israf, zina, eşcinsellik ve materyalist eğitim yasaklanmalı, Spor Toto, Milli Piyango idareleri, domuz çiftlikleri kapatılmalı, içki fabrikalarının faaliyetleri durdurulmalıdır" diyen Akkiraz, şöyle devam etti:

"Allah’ın gazap ettiği ne varsa terk edilmelidir. Allah’ın razı olduğu ne varsa, onlara da yönelmek gerekir. İslam, bulaştırmaz tedavi eder. En büyük tedbir; İslam’ı din ve düzen olarak yaşamaktır. Erdoğan ve hükümeti aldığı tedbirleri Bahçeli ve Perinçek aklıyla alırsa, bu tedbirlerin içinden cuma namazını yasaklamaktan, ilahi gazaba davetiye çıkartan büyük günahların yolunu açmaktan başka bir şey çıkmaz. Koronavirüs; bir Avrupa, batıl Batı, ırkçı emperyalizm virüsüdür. Bu virüsten ancak, 'İslam aşısı' ile kurtulmak mümkündür. Bu aşının adı, Milli Görüş’tür. Satıldığı eczane ise Saadet Eczanesi’dir. Erdoğan ve hükümeti bu aşıyı, bu eczaneden tedarik edebilir. Selam hidayete tabi olanlara."