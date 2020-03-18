Çankaya'da koronavirüs zirvesinde konuşan Erdoğan: Süreci sabır ve dua ile aşacağımıza inanıyorum

Koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında düzenlenen 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı' Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında başladı.
Çankaya Köşkü'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı Öncesi Basın Açıklaması https://t.co/YmRyA9JPzJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 18, 2020
'İpin ucunu asla bırakamayız'
Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, şunları söyledi:
- Bugüne kadar hastalığın kontrol altında tutulmasıyla ilgili sağlık önlemleri ve diğer tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz. Gönüllü veya zorunlu karantina uygulamaları sebebiyle günlük hayatı durma noktasına getiren böyle bir sürecin pek çok boyutu yanında ciddi ekonomik sonuçları da ortaya çıkacaktır.
- Türkiye olarak hem bu hastalığın salgın haline dönüşmesini engelleme hem de üretimi, ticareti, istihdamı, ekonomiyi canlı tutma mecburiyetimiz var. Ülkemizin Ağustos 2018'de yaşadığımız kur, faiz, enflasyon saldırısının etkilerinden kurtulmaya, işlerin tekrar yoluna girmeye başladığı dönemde ipin ucunu asla bırakamayız.
- Kovid-19 ile mücadele ederken sanayisi ve ticaretiyle tüm ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesini sağlamak elbette kolay değildir. Bunun için devlete düşen görevlerin yanında özel sektörün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır.
- İnşallah bugün burada alacağımız kararlarla bu zoru birlikte başaracağız. Ülkemizi sağ salim bu süreçten çıkardığımızda önümüzde eskisinden çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görebiliyoruz. Tabii burada bir taraftan sabır, bir diğer taraftan dua ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum.
- Petrol fiyatlarının düşüşüyle bağlantılı olarak finans alanında yaşanan gelişmeler de ülkemize ilave avantajlar sağlayacaktır.
'Sabır ve dua ile süreci aşacağımıza inanıyorum'
- Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor.
- Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden hem tıbbi olarak virüsün hem de psikolojik ve ekonomik etkilerinin üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmemizdir.
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