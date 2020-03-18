Çankaya'da koronavirüs zirvesinde konuşan Erdoğan: Süreci sabır ve dua ile aşacağımıza inanıyorum

'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabır ve dua ile sürecin üstesinden gelineceğine inandığını söyledi. Erdoğan, "Milletimizi iyi bilgilendirir, hastalığı sıkı şekilde kontrol altında tutarsak umduğumuzdan da güzel bir tablo bizi bekliyor" dedi.