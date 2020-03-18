Bilim Kurulu Üyesi Prof. Azap: Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik, tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, kişisel Twitter hesabında tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'den de bir kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Azap, Türkiye’nin artık Hong Kong, Singapur olma şansını kaybettiğini ve tüm enerjisini İtalya gibi olmamak için harcaması gerektiğini belirtti.

Azap, “Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların yüzde 20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız” ifadesini kullandı.

Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların %20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız. pic.twitter.com/3yYAxITvCs — Alpay Azap (@AlpayAzap) March 18, 2020

'En az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum'

Azap, şunları kaydetti:​

"Türkiye'nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık alt yapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum."

Türkiye'nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık alt yapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum — Alpay Azap (@AlpayAzap) March 18, 2020

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