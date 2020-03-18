Kalın, ‘Çanakkale şehitleri'ni 'İnce Osman' ile andı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan, 2 yıl önce seslendirdiği Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı tekrar paylaştı.

Kalın, Erol Parlak'ın bestelediği, Erkam Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı 5 dakika 30 saniye süren klibi, "Çanakkale geçilmez' diyerek tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Onlar o gün toprağa düşmeseydi, biz bugün burada ayakta duramazdık. Bu imtihan günlerini de atlatacağız. Ağıdı bir niyâz olarak kabul buyurun" notu ile paylaştı.

Çanakkale geçilmez diyerek tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Onlar o gün toprağa düşmeseydi, biz bugün burada ayakta duramazdık.



Bu imtihan günlerini de atlatacağız.



Aşağıdaki ağıdı bir niyâz olarak kabul buyrun:



İnce Osman Ağıdı https://t.co/S3zAxPZp2K — Ibrahim Kalin (@ikalin1) March 18, 2020

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