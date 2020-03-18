İmamoğlu koronavirüse karşı aldıkları kararları duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aldıkları önlemleri duyurdu.
İmamoğlu, bu kapsamda kişisel Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:
- Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak.
- Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak.
- Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı.
- 31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak.
📌Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 18, 2020
📌Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak
📌Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı
📌31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak
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