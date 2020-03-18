İmamoğlu koronavirüse karşı aldıkları kararları duyurdu

📌Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak



📌Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak



📌Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart’tan 30 Nisan'a uzatıldı



📌31 Mart’ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak