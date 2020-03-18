Taksi, minibüs, dolmuş, servis plakalarının alım-satımı, tahsisi durduruldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle taksi, minibüs, dolmuş, servislerin alım-satım işlemleri durduruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ndan (İBB TUHİM) yapılan açıklamada bu kapsamdaki işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.— Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (@IbbTuhim) March 18, 2020
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/F8RBhFxPlN
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