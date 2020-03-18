Taksi, minibüs, dolmuş, servis plakalarının alım-satımı, tahsisi durduruldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle taksi, minibüs, dolmuş, servislerin alım-satım işlemleri durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ndan (İBB TUHİM) yapılan açıklamada bu kapsamdaki işlemlerin ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ticari plaka (taksi, taksi-dolmuş, minibüs, servis) devir, tahsis ve araç değişim işlemleri ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur. pic.twitter.com/F8RBhFxPlN — Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (@IbbTuhim) March 18, 2020

​