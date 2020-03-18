'Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman koronavirüs sebebiyle öldü' iddiası

Gazeteci Saygı Öztürk, dün hayatını kaybeden Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini iddia etti. Yalman'ın vefatından önce yapılan testin negatif çıktığı iddia ediliyordu.

Gazeteci Saygı Öztürk, dün hayatını kaybeden Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini iddia etti.

Habertürk'ün haberine göre, Öztürk bir TV kanalında yaptığı açıklamada Yalman'ın eşi ile kız kardeşinin ise karantinaya alındığını duyurdu.

Gün içinde Yalman'ın vefatından önce yapılan testin negatif çıktığı iddia ediliyordu.

Ancak gazeteci Saygı Öztürk Yalman’ın ölüm sebebinin Koronadan olduğunu ileri sürdü.

Gazeteci Saygı Öztürk, Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman'ın koronavirüs sebebiyle öldüğünü, eşi ve kız kardeşinin de karantinaya alındığını iddia etti https://t.co/c7ubIJEitM pic.twitter.com/BAtCfQJwQO — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 18, 2020

​Yalman, sağlık sorunları nedeniyle dün Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam saatlerin yaptığı açıklamada koronavirüs sebebiyle Türkiye'de ilk ölümü duyurmuştu.

Koca yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle 89 yaşındaki bir hastanın hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 98'e çıktığını ifade etmişti.

Türkiye'de 11 Mart'ta 1 vaka, 13 Mart'ta 5 vaka, 14 Mart'ta 6 vaka, 15 Mart'ta 18 vaka ve 16 Mart'ta 47 vaka tespit edildi. Ve son olarak da 17 Mart itibariyle vaka sayısı 98 olarak açıklandı. 89 yaşındaki bir kişi de bu virüs kaynaklı hayatını kaybetti.