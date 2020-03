Türkiye'nin perakende tekstil devleri, mağazalarını koronavirüs sebebiyle kapatıyor

View this post on Instagram

Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) riski artmaya devam ederken Yargıcı olarak başta T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kamu sağlığı kurumları tarafından sağlanan bilgileri devamlı izliyor ve bunlara dayanarak kararlar alıyoruz. Bugün gelinen noktada, ülke çapında tüm Yargıcı mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. Aynı şekilde, yurt dışında yer alan birçok mağazamız da kapanmış durumdadır. Yargıcı’nın üstüne kurulduğu değerler, iyi, kaliteli ve sağlıklı bir hayat ile anlam kazanmakta. Bunun sağlanabilmesi için bizler evlerimizden de olsa, hayal etmeye, yaratmaya ve bu zor günleri atlattıktan sonra hayatlarınıza kaldığımız yerden değer katmak için hazırlanmaya devam edeceğiz. Koronavirüs’ten (COVID-19) etkilenen vatandaşlarımıza tüm iyi dileklerimizi ve sevgilerimizi iletiyoruz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz…