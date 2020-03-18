Türkiye'nin perakende tekstil devleri, mağazalarını koronavirüs sebebiyle kapatıyor

Boyner, YKM, Mavi, Yargıcı, Mudo, İpekyol ve Beymen, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatacaklarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları Türkiye'de de altmaya devam ederken giyim markaları, tedbir amaçlı mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Boyner ve YKM, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatacaklarını açıkladı.

Mavi'nin sosyal medya hesabından 'Mavi için çok değerlisiniz' başlığıyla yapılan bir diğer paylaşımda "19 Mart tarihinden itibaren ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara veriyoruz" denildi.

​Yargıcı ve İpekyol ise, benzer bir açıklamayla mağazalarını geçici olarak kapatacağını açıkladı.

View this post on Instagram Sağlıklı günler dileriz. A post shared by Ipekyol (@ipekyoltr) on Mar 18, 2020 at 9:26am PDT

Beymen ve Mudo'nun açıklamasında da, mağazaların koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldığı kaydedildi.