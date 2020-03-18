Türkiye'nin perakende tekstil devleri, mağazalarını koronavirüs sebebiyle kapatıyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları Türkiye'de de altmaya devam ederken giyim markaları, tedbir amaçlı mağazalarını geçici olarak kapatma kararı aldı.
Boyner ve YKM, Covid-19 salgını nedeniyle Türkiye'deki tüm mağazalarını 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatacaklarını açıkladı.
Sağlıklı günler dileriz. pic.twitter.com/98nytIga2B— Boyner (@boyneronline) March 18, 2020
Mavi'nin sosyal medya hesabından 'Mavi için çok değerlisiniz' başlığıyla yapılan bir diğer paylaşımda "19 Mart tarihinden itibaren ülke çapındaki Mavi mağazalarının faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara veriyoruz" denildi.
March 18, 2020
Yargıcı ve İpekyol ise, benzer bir açıklamayla mağazalarını geçici olarak kapatacağını açıkladı.
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Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) riski artmaya devam ederken Yargıcı olarak başta T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kamu sağlığı kurumları tarafından sağlanan bilgileri devamlı izliyor ve bunlara dayanarak kararlar alıyoruz. Bugün gelinen noktada, ülke çapında tüm Yargıcı mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. Aynı şekilde, yurt dışında yer alan birçok mağazamız da kapanmış durumdadır. Yargıcı’nın üstüne kurulduğu değerler, iyi, kaliteli ve sağlıklı bir hayat ile anlam kazanmakta. Bunun sağlanabilmesi için bizler evlerimizden de olsa, hayal etmeye, yaratmaya ve bu zor günleri atlattıktan sonra hayatlarınıza kaldığımız yerden değer katmak için hazırlanmaya devam edeceğiz. Koronavirüs’ten (COVID-19) etkilenen vatandaşlarımıza tüm iyi dileklerimizi ve sevgilerimizi iletiyoruz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz…
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Sevgili Beymen Dostları, Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı bizim için en öncelikli konu. Bu sebeple Covid-19 tedbirleri doğrultusunda Beymen ve butiklerimizi geçici bir süreyle kapatma kararı aldık. Sizlere Beymen.com, Beymen aplikasyonumuz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden servis vermeye devam edeceğiz. Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı zorlu dönemi, hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımız inancı ile yeniden Beymen’lerde buluşmak dileğiyle.
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