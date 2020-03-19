Ankara Üniversitesi'nden sosyal medyadaki 'koronavirüs videosu' hakkında açıklama

Ankara Üniversitesi, kendisine bağlı tıp fakültesi olan İbni Sina Hastanesi'nde çekildiği öne sürülen videoyla ilgili açıklamada bulundu.

Ankara Üniversitesi, bugün sosyal medyada İbni Sina Hastanesi'nde çekildiği ileri sürülen ve bir uzman doktorun "Aslında baya kontrollü gidiliyordu ama umre işi mahvetti. Artık binleri bulmaya başladı vakalar" ifadelerini kullandığı video hakkında açıklama yaptı. Konuyla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtilen paylaşımda Uz. Dr. G. Çınar'ın ifadelerine yer verildi.

Tıp Fakültemiz İbni Sina Hastanesi Başhekimliğinden Açıklama:



Bugün sosyal medyada dolaşan Hastanemizle ilgili video görüntüsü hakkında Uz. Dr. G. Çınar'ın açıklaması ektedir. Konuyla ilgili inceleme başlatılmış olup gerekli uyarılar yapılmıştır.



Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/oNO8TAUqrY — Ankara Üniversitesi (@AnkaraUni) March 18, 2020

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