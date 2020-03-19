Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a cezaevi girişinde şiddet uygulandı: Adalet Bakanlığı soruşturma başlattı

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'a Silivri Cezaevi'ne girişte şiddet uygulanmasının kamera görüntülerinin bulunduğu ve Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün talimatıyla Ankara'dan İstanbul Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na giden müfettişler, Barış Pehlivan'ın da olay anına ilişkin ifadesini aldı.

Odatv'nin haberine göre, gazeteci Pehlivan'a uygulanan şiddetin, saat 22:38:50 - 22:39:10 zaman dilimi arasında yaşandığını kamera görüntülerinden tespit eden Adalet Bakanlığı müfettişleri, idari soruşturma başlattı.

Barış Pehlivan'ın müfettişlere verdiği ayrıntılı ifadede şiddet uygulayan infaz koruma memurunun açık kimliğinin ilgili kamera kayıtlarından tespit edilmesini istedi ve şikayetçi oldu.

Ne olmuştu?

Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve muhabir Hülya Kılıç, Libya'da yaşamını yitiren MİT mensubu hakkındaki haberlerle ilgili gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.