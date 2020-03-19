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12:31 19 Mart 2020
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    Restoran

    Bilim Kurulu'ndan restoranlara uyarı: Masalar arasındaki mesafe en az 1 metre olacak

    © AA / Servet Tümer
    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (988)
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    Sputnik Türkiye
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    Bilim Kurulu, restoranlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkelerini belirledi.

    Belirlenen ilkelere göre, masaların arasındaki mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak. Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılacak.

    Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterli olacak. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya klor tablet kullanılacak.

    Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.

    Bilim Kurulu'ndan, mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt olmadığı belirtildi.

    'Çalışanların el temizliğine dikkat edilmeli'

    Restoran çalışanlarının, el temizliğine dikkat etmesi gerektiği, ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılması gerektiğine işaret edildi.

    Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanma şartı bulunmadığı, normal sabunun yeterli olduğu ifade edilen kararda, restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması olan riskli bir uygulama olduğunun unutulmaması gerektiği, gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

    Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personelin şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmaması gerektiği, restoran çalışanlarına herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kağıt mendil ile örtmesi, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanmaları önerilerinde bulunuldu.

    Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişilerin, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanması gerektiği kaydedildi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (988)
    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, kısa mesafe, Uyarı, Restoran, Koronavirüs Bilim Kurulu
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