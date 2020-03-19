Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okula hiç dönmemeye de hazırız, LGS ve YKS ertelenebilir

Koronavirüs nedeniyle 900 milyon öğrencinin okula gidemediğini söyleen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okula hiç dönmemeye de yarın dönmeye de hazırlıklıyız" dedi. Selçuk, LGS ve YKS'nin ertelenebileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda koronavirüs nedeniyle ara verilen eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sınavların yüz yüze yapılan eğitimlerden olacağını belirten Selçuk, "Biz sınavı yüz yüze yapılan eğitimlerden yapacağız. Öğrenciler yüz yüze hangi eğitimi aldılarsa sınav içerikleri de onlardır" dedi.

Selçuk, uzaktan eğitim derslerine ilişkin, "Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak" diye konuştu.

#Canlı: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor https://t.co/PhiPlcgRLa — AA Canlı (@AACanli) March 19, 2020

Okulların tatil edilmesine ilişkin Selçuk, şunları söyledi:

''Bu sürecin uzaması ya da uzamamasına ilişkin bizim hazırlıklarımız var, senaryolarımız var. Bütün vatandaşlar şundan emin olsun, çocuklarımızın, öğrencilerimizin hukukunu her zaman koruruz. İkinci hafta tatil değil uzaktan eğitim. Uzayıp uzamaması, Bilim Kurulu'nun alacağı tavsiye kararları doğrultusunda ortaya çıkacak."

'Okula hiç dönmemeye de hazırız'

Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Okula hiç dönmemeye de yarın dönmeye de hazırlıklıyız. Televizyonda eğitimle tam bir eğitim söz konusu olmaz, bunun farkındayız fakat tedbirimizi almak zorundayız. Televizyonda vereceğimiz eğitim aynı zamanda geçmiş konularla, yüz yüze eğitimle de bağlantılı olacak.

Dün itibarıyla 900 milyon öğrenci okulda değil. Bütün dünyada 1 milyara yakın öğrenci okula gitmiyor. Bu sayı artacak.

Lise öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim ile ilgili ders programı © İHA /

Ortaokul öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim ile ilgili ders programı © İHA /

İlkokul öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim ile ilgili ders programı © İHA / 1 / 3 © İHA / Lise öğrencilerine verilecek uzaktan eğitim ile ilgili ders programı

Destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu virüsten dolayı ortaya çıkan telafi ihtiyaçlarını gidermeye yönelik hale getiren program hazırladık.

'Elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var'

Uzaktan eğitimimizin şu andaki merkezi televizyon çünkü internet erişimiyle ilgili bazı sınırlılıklar var. Bütün ekip ve içerikler hazır, çekimler bitti.

Uzaktan eğitim dersleri Pazartesi 09.00'da başlayacak. Dersler okuldaki gibi 40 dakika değil 20 dakika olacak. Diyelim çocuk izleyemedi, kaçırdı. Tekrar saatleri var. İlkokulun, ortaokulun, lisenin listesi ayrı. Bunların hepsi hazır.

Özellikle sınav senesinde olan çocuklar için ekstra bazı çalışmalarımız var. Mesela sanal sınıflar. Bunların takvimi, hangi ilde ne zaman, hangi saatte açılacak, bunların hepsi hazır ve yayınlanacak.

Bizim elimizde şu anda 3 tane sınav paketi var. Bu hazır, ben desem ki 'Bu paketi 5 dakika sonra hayata geçirelim', geçirebiliriz.

(LGS ve YKS) Eğer sağlık koşulları bunu gerektirirse ertelenebilir. Tercihim ertelememek, zamanında yapmak sınavı.

'Uzaktan eğitimde dünyada en iyi Çin, sonra biz geliyoruz'

Uzaktan eğitimde dünyada en iyi Çin, sonra biz geliyoruz. Bunu ulusal düzeyde yapan nadir ülkelerden biriyiz.

Televizyon kanallarıyla ilgili tüm ayrıntılar birazdan bütün televizyonlarda, haber mecralarında yer alacak. Şu anda dağıtımı yapılıyor.

Özel okullardaki öğrencilerimize de 23 Mart günü akademik destek yazılımını açıyoruz.

'Psikososyal destek paketi devreye giriyor'