Kayıt
14:03 19 Mart 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Koronavirüs anketi: 10 kişiden biri hiçbir önlem almıyor, vatandaşların yüzde 64'ü salgınla ilgili tam bilgi sahibi

    © REUTERS / Kemal Aslan
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (999)
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104163/95/1041639510_0:37:1200:712_1200x675_80_0_0_fbc5bbfe1c83efb489b29e15a2f78e99.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003191041639629-koronavirus-anketi-10-kisiden-biri-hicbir-onlem-almiyor--vatandaslarin-yuzde-64u-salginla-ilgili/

    Koronavirüs araştırmasına göre, katılımcıların yüzde 94'ü ellerini sürekli yıkıyor. Vatandaşlar virüsle ilgili gündemi televizyon ve sosyal medyadan takip ediyor. Maske kullanım oranı ise yüzde 28 civarında. Katılımcıların yüzde 64'ü koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, yüzde 35'i bilgisinin kısıtlı olduğunu belirtti.

    Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından NG Araştırma şirketi vatandaşların koronavirüs hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunu, korunmak için ne tür yöntemlere başvurduklarını öğrenmek için kamuoyu araştırması yaptı.

    Sosyal medya ve televizyondan takip ediliyor

    Milliyet'in aktardığı habere göre, NG Araştırma'nın 10-14 Mart tarihleri arasında yaptığı ankete, 18 yaş üstü 2 bin 397 kişi online olarak katıldı.

    © DHA /
    Ankete göre koronavirüsten hiç endişe etmeyenlerin oranı yüzde 18
    Araştırma kapsamında katılımcıların yüzde 64'ü koronavirüs hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını, yüzde 35’i bilgisinin kısıtlı olduğunu belirtti.

    Araştırmaya göre koronavirüs vakaları ile ilgili bilgiyi vatandaşlar televizyon ve sosyal medyadan takip ediyor. Bu kapsamda koronavirüs ile ilgili gündemi katılımcıların yüzde 63’ü televizyondan, yüzde 60’ı sosyal medya kanallarından takip ediyor.

    Uzman doktor yorumlarını takip edenlerin oranı yüzde 42 olurken çevresindekilerden bilgi alanların oranı ise yüzde 30 olarak belirlendi.

    Yüzde 96'sı koronavirüsün belirtilerini biliyor

    Araştırmaya katılanlara koronavirüsün belirtilerini bilip bilmedikleri de soruldu. Katılımcıların yüzde 96’sı koronavirüsün belirtilerini bildiğini söyledi.

    © REUTERS / NACHO DOCE
    İstanbul Ekonomi Araştırma: 'Koronavirüs aşısı bulunsaydı yaptırmazdım' diyenlerin oranı yüzde 44.2
    Ancak Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan belirtileri tam ve doğru bir şekilde tanımlayabilenlerin oranı yalnızca her 3 kişiden 1 kişide kaldı. Bu kişilerin haricinde her 3 kişiden 1’i, hastalığın tüm belirtilerinin yanı sıra başka hastalık belirtilerini de ekledi.

    Geriye kalan 3’te biri ise hastalık belirtilerini tam olarak bilemedi veya başka hastalık belirtileriyle karıştırdı. Bu da bazı kişilerde bilgi kirliliğinin oluştuğunu gösteriyor. Maske kullanım oranı ise yüzde 28 civarında.

    Vatandaşların koronavirüse karşı aldığı önlemler de araştırmada yerini alırken, her 10 kişiden 1'i hiçbir önlem almadığını söyledi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (999)
    Etiketler:
    NG Araştırma Şirketi, Anket, Sosyal medya, Maske, Sağlık Bakanlığı, Kovid-19, Koronavirüs, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Brezilya’da salgın Bolsonaro'ya karşı en büyük eylemi körükledi: Milyonlarca kişi tencere-tava çaldı, istifasını istedi
    Karikatür
    ABD polisi: Tuvalet kağıdınız tükendiği zaman 911’i aramayın
    Ateşkesin sağlandığı İdlib'deki son durum
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet