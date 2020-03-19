Başhekimlik: Aytaç Yalman koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, önceki gün 80 yaşında vefat etti.

Yalman'ın ölümüyle ilgili hayatını kaybettiği Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nden yapılan açıklamada, Yalman'ın koronavirüs nedeniyle öldüğüne dair kanaatin oluştuğu belirtildi.

NTV'nin aktardığı habere göre, Aytaç Yalman'ın eşi Belma Yalman'ın da koronavirüs tedavisi gördüğü belirtilen açıklamada, "Eşinin test sonucunun COVID pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman'ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında COVID 19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur" denildi.