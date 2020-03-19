Soylu 'sokağa çıkma yasağı' iddialarına değindi: Bunlar ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Soylu, "Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de üç kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) aktardığına göre "9 bin 800 kişiye umre dahil karantina uygulamamız var. Kıbrıs’a transfer olacak şahıs da Türkiye’de karantina altında" diyen Soylu, sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddiasıyla ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Bunlar, ABD, Almanya mahreçli FETÖ’cülerin hesapları. Sosyal medyada infial yaratmaya çalışıyorlar. Vatandaşlarımız bunları paylaşmasın."