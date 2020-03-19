MSB: İdlib'de radikal grupların saldırısında 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde görevli unsurlara bölgedeki bazıtarafından roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Roketli saldırı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla ateş altına alınmış ve misliyle karşılık verilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz".

Rusya: Suriye’de teröristlerle çıkan çatışmada 2 Türk asker öldü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Oleg Juravlyov, bugünkü basın brifinginde, “M4 karayolu üzerindeki keşif çalışmaları sırasında, Mhanbel yerleşimi yakınında, Türk askerler, Türkiye’nin kontrolü altında olmayan militanlarının saldırısına uğradı. Saldırıda 2 Türk askeri hayatını kaybetti” diye açıkladı.

Rusya ve Türkiye liderlerinin 5 Mart’ta vardığı anlaşmanın yerine getirilmesi amacıyla Türk tarafının, M4 karayolundaki ortak devriyenin güvenliğini sağlama yönünde gereken tedbirler aldığını kaydeden Juravlyov, “Rusya’nın Tarafları Uzlaştırma Merkezi, yasa dışı silahlı oluşumların liderlerini silahlı provokasyonlardan vazgeçmeye ve barışçıl çözüm yoluna girmeye çağırıyor” dedi.