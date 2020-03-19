Sağlık Bakanı Koca: Toplam kaybımız 4 oldu, vaka sayısı 359'a ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" bilgisini paylaştı.

Koca, Twitter hesabından Kovid-19'a ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız."

Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 19, 2020

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bilgi vermişti. Bugüne dek yapılan testlerin sayısının 10 bini geçtiğini duyuran Koca, yarın hızlı tanı kitinin devreye gireceğini söylemiş ve hastanelerin yoğun bakım kapasitesiyle ilgili de açıklamalarda bulunmuştu.