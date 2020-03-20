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    Cezaevi

    Hürriyet yazarı: Cezaevlerinden ses yok, ne yaparlar, ne ederler, ne yerler, kendilerine nasıl bir ‘tedavi’ uygulanır?

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    Türkiye
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1053)
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    Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, ülkemizde de yayılan yeni tip Koronavirüs'te cezaevlerinin durumuna değindi ve "Cezaevlerinden ses yok. Ne yaparlar, ne ederler, ne yerler... Kendilerine nasıl bir ‘tedavi’ uygulanır? Hassasiyet gösteren kesimler insani duyurular yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, bugünkü yazısında ülkemizde de yayılan yeni tip koronavirüs konusunda cezaevlerinin durumuna bugünkü köşesinde dikkati çekti. Bayer, 300 bin tutuklu-hükümlü ve 150 bin cezaevi çalışanı koronavirüs tehdidi altında olduğunun altını çizdi. 

    Bayer, "Cezaevlerinden ses yok. Ne yaparlar, ne ederler, ne yerler... Kendilerine nasıl bir ‘tedavi’ uygulanır? Hassasiyet gösteren kesimler insani duyurular yapıyorlar. DW Türkçe servisi diyor ki: “Mahpusların immün direncinin, bağışıklık sistemlerinin zayıflamış olduğunu da çok iyi biliyoruz. Çünkü gayri insanî bir ortam var.” 300 bin tutuklu-hükümlü ve 150 bin cezaevi çalışanının koronavirüs tehdidi altında olduğu biliniyor. Cezaevinde yatanlar derin hayal kırıklığı yaşıyorlar, büyük endişe içindeler. Kendilerine kim yardımcı oluyor?" diye sordu. 

    Bayer ayrıca, "‘Cesur, adil, akılcı ve bilimsel’ yardımı kim yapar? Bilime sahip çıkılmaması ve hayata ihanet edilmesi engeline takılmak istemiyorlar. Dileriz Adalet Bakanlığı mahkûm ve tutuklular için bir şey düşünüyordur. Yakınları 'Bizler ses bekliyoruz' diyor, o sesi bilen biliyor" ifadelerini kullandı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1053)
    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Hürriyet, Cezaevi
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