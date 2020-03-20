Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin "Sabır ve dua ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum" sözleriyle ilgili olarak "Eğer bilimi şaşmaz bir rehber kabul ederek davranırsan 'Bilim' ve 'dua' arasında zerre kadar bir çelişki olmaz" dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) ilişkin "Sabır ve dua ile bu süreci aşacağımıza inanıyorum" sözlerini bugünkü köşesine taşıdı.

Hakan, "Eğer bilimi şaşmaz bir rehber kabul ederek davranırsan 'Bilim' ve 'dua' arasında zerre kadar bir çelişki olmaz" dedi.

Hakan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada 'dua' dedi ya... Hemen başladı o kadim din-bilim çatıştırması. Her şeyi çatıştırarak rahat etmek gibi bir özelliğimiz olmasa aslında meselenin çözümü gayet basit" ifadelerini kullandı.

Hakan yazısında şunları kaydetti:

"Eğer bilimin gerektirdiği her türlü önlemi alırsan...

Eğer bilim insanlarından bir kurul oluşturursan...

Eğer bilim insanlarından oluşturduğun kurulun önerilerine uyarsan...

Eğer bilimsel yöntemlerden asla şaşmazsan...

Eğer bilimi şaşmaz bir rehber kabul ederek davranırsan...

Ve tüm bunları yaptıktan sonra da...

Allah’a dua edersen...

'Bilim' ve 'dua' arasında zerre kadar bir çelişki olmaz.

Böyle bir durumda...

'Bilim' ve 'dua' birbirinin düşmanı değil, birbirinin tamamlayıcısı olur.

Ben bu kadar basit bir hakikati yazıyor olmaktan hicap duyarken... Bunu yazmayı bile ihtiyaç haline getirenler ne hissediyorlar acaba?"