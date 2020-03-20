Resmi Gazete'de yayınlandı: Her türlü toplantı ve aktivite nisan sonuna kadar ertelendi

Her türlü toplantı ve aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası bulunan Genelge, Resmi Gazetede yayınlandı.

Genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan Kovid-19 salgınının tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturduğu ve söz konusu salgının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Genelgeye göre, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu’nun mezkur hastalığın Türkiye’de yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri üzerine ulusal ve uluslar arası düzeyde açık ve ya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar ve ya aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertendi.