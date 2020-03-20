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11:18 20 Mart 2020
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    Muhterem Nur

    Muhterem Nur hayatını kaybetti

    © Fotoğraf : DHA/ÖZDEN ATIK
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003201041645649-muhterem-nur-hayatini-kaybetti/

    Sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

    'Muhterem Nur' olarak bilinen Muhterem Akbaş, bir süredir böbrek yetmezliği, solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Asıl adı 'Olga' olan Muhterem Nur, Manastır şehrinde 1927'de dünyaya geldi.

    'Anne' dediği teyzesi tarafından büyütüldü

    Bazı röportajlarında kendi söylemiyle 1936'da dünyaya gelen sanatçı, 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti.

    Babasını da hiç tanıyamayan ve 'anne' dediği teyzesi tarafından büyütülen Nur, çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç edip çocukluğunu Eyüpsultan'da geçirdi.

    Nur, gençlik zamanda uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalıştı ve o günlerde tesadüfen tanıştığı ünlü ses sanatçısı ve film yapımcısı Suzan Yakar Rutkay'ın desteğiyle sinemaya adım attı.

    İlk kez 1950'de 'Yıldızlar Revüsü' filminde figüran olarak kamera karşısına geçen oyuncu, fabrikadaki işinden ayrılıp figüranlık yapmaya devam etti.

    Tanınmaya başlayıncaya kadar 20'nin üzerinde filmde küçük roller oynayan, asıl ününü "Üç Arkadaş" filmiyle yakalayan oyuncu, kısa sürede başroller almaya başlasa da bir süre sonra şöhretini yavaş yavaş kaybetmeye başladı.

    Muhterem Nur, ilk evliliğini 1961'de Işın Kaan Köseoğlu ile yaptı ama bu evlilik iki yıl sonra boşanmayla sona erdi. Yaşadığı maddi sıkıntıları başa çıkamayacağı boyuta ulaşınca, ödeyemediği borçları yüzünden 1967'de kısa süreli hapis cezası alan sanatçı, aynı yıl şarkıcı olarak sahneye çıkmaya başladı.

    Nur, 1970'li yıllarda daha çok küçük gazinolarda ve turne ekiplerinde şarkıcı olarak çalışan, 1982'nin Mayıs ayında Müslüm Gürses ile Malatya turnesinde tanıştı.

    Gürses ile "Sahneye ilk kim çıkacak" kavgası eden sanatçı, kendisinden 21 yaş küçük olan Gürses ile 5 Mayıs 1986'da Beykoz Evlendirme Memurluğu'nda gizlice nikah masasına oturdu.

    Muhterem Nur, o dönem popüler bir konumda olsa da eşinin isteğiyle sanat yaşamını sonlandırırken, Gürses'in yaşamındaki en büyük destekçisi oldu.

    Birçok yapımda rol aldı

    Müslüm Gürses, eşiyle ilgili yaptığı bir açıklamada, "Her insana bel bağlamam ama Muhterem Hanım, bu dünyanın insanı değil. Ben bugün bir yerlere gelmişsem bunda yüzde 90 Muhterem Hanım'ın payı vardır." ifadelerini kullanırken, Muhterem Nur ise "Ondan önce yaşamıyordum. Mutlu olmayı, huzuru anladım. Eğer bir gün gözlerim görmez, ayaklarım tutmaz, kollarım da yukarıya kalkıp ona yardım etmezse, o zaman Müslüm'ü yalnız bırakırım" açıklamasında bulunmuştu.

    'Adana Altın Koza Film Şenliği' ve 'İstanbul Film Festivali'nde ödüller alan sanatçının rol aldığı bazı yapımlar şöyle:

    "Yuva", "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu", "Denizin Kanı", "Esrarlı Gözler", "Bir Akıllı Bir Deli", "Sevmemeli", "Yalnızlık Korkusu", "Kuşlu Çorap", "Küskünüm", "Son Akın", "Zeytin Gözlüm" , "Kaderim", "Kara Gün", "Öksüz Gülnaz", "Yiğit Anadolu'dan Çıkar", "Kanunsuz Toprak", "İstanbul'da Randevu", "Ekmek Kavgası", "Anne", "Ali Derler Adıma", "Derbeder / Kırık", "Ayşem Kınalı Gelin", "Gelin Ayşem", "Bırakın Yaşayalım", "Kara Davut"

    Etiketler:
    Tedavi, Hastane, Ölüm, açıklama, Müslüm Gürses, Muhterem Nur
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