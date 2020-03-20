Türkiye genelinde 5 bin 388 noktada eş zamanlı yapılan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' kapsamında, 348 bin 554 kişinin sorgulaması yapıldı, aranan 1057 şüpheli yakalandı.

Türkiye genelinde, 52 bin 184 personelin katılımıyla 5 bin 388 noktada eş zamanlı olarak 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 5 bin 388 noktada, 52 bin 184 personel ve 230 dedektör köpeğinin katılımıyla yapılan uygulamada, 348 bin 554 kişinin güvenlik sorgulaması yapıldı, hakkında arama kaydı bulunduğu belirlenen 1057 şüpheli yakalandı.

Kayıp başvurusunda bulunulan 4'ü çocuk 15 kişi uygulamalar sırasında bulundu. 335 kişi hakkında adli veya idari işlem başlatıldı.

562 araç trafikten men edildi

139 bin 129 aracın kontrol edildiği uygulamada 4 bin 579 araca işlem yapıldı. 55 aranan araç tespit edildi, 562 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 3 bin 674 metruk bina da kontrol edildi.

Ayrıca kontrollerde 8 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 7 kurusıkı tabanca, 62 mermi, 6 kesici/delici alet, 83,5 gram esrar, 1 kilo 503 gram eroin, 91 gram sentetik uyuşturucu, 8 uyuşturucu hap, 28 tarihi eser, gümrük kaçağı 94 paket sigara, 119 kilogram tütün ve 48 litre içki ele geçirildi.