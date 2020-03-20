Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Azap: Kritik eşiği aştık

Koronavirüsle mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Alpay Azap, ilk 100 vakanın 'kritik eşik' sayıldığını ve şu anda bu eşiğin üstüne çıkıldığını söyledi. Azap, "Yurtdışı teması olan herkesin ve yakın çevresinin teste tabi tutulması gerekiyor" dedi. TTB ise Türkiye'de test konusunda Sağlık Bakanlığı'nın geç kaldığını söyledi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının yayılma hızının önlenmesi için tüm dikkatler Kovid-19 testlerine çevrildi.

Salgın İran'da görüldükten sonra sadece Ankara'da tek merkezde koronavirüs testi yapan Türkiye, zaman içinde bu testin yapıldığı merkez sayısını 16'ya kadar çıkardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüs testi yapılan laboratuvar sayısının 18 olduğunu açıklarken, testin çok yakında 25 ilde 36 merkezde yapılabileceğini duyurdu. Koca, hızlı tanı kitini de devreye sokacaklarını, tüm illere göndereceklerini söyledi.

'Test etmezseniz koronavirüs salgınını durduramazsınız'

DW Türkçe'den Hilal Köylü'nün haberine göre, testin yapıldığı merkez sayısının daha da artırılmasını isteyen uzmanlar, "Test etmezseniz, koronavirüs salgınını kontrol edemez, durduramazsınız" görüşünde birleşiyor.

Hacettepe Üniversitesi'nden enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Mehmet Ceyhan, test uygulamasının yaygınlaşmasının önemini, "Test yapılan kişiye faydası olmuyor ama salgının kontrol altına alınması için çok önemli" sözleriyle anlatıyor.

Ceyhan, "Her bir kişinin, üç kişiye bulaştırdığını düşünürseniz ve bu sayının katlanarak ilerlediğini hesaplarsanız, testin hayati önemini daha iyi kavrarsınız" diyor.

'Yerli üretime geçilmek zorunda'

Türkiye’de yeterli test kitinin de olmadığına dikkat çeken Ceyhan, "Yerli üretime geçilmek zorunda. 10 bine yakın kişiye test yapıldığı söyleniyor ama bunun çok üstüne çıkmak durumunda Türkiye. Çok fazla kaynak ayrılmalı ve bu noktaya odaklanılmalı. Aksi durumda salgının ilerleyişini önlemek imkansız" değerlendirmesi yapıyor.

Koronavirüsle mücadele için oluşturulan Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Alpay Azap da, "İtalya olmamak için çalışıyoruz" açıklamasıyla topluma "Türkiye’de virüsle mücadelemizi hızlandırıyoruz" demek istediğini hatırlatma gereği duyuyor.

'Acil ihtiyaçlar dışında evden çıkılmamalı'

İlk 100 vakanın 'kritik eşik' sayıldığını ve şu anda bu eşiğin üstüne çıkıldığını anlatan Azap, "Yurtdışı teması olan herkesin ve yakın çevresinin, yüksek ateş, nefes darlığı ve boğaz ağrısı semptomları gösterenlerin teste tabii tutulması gerekiyor. Bu yüzden daha da hızlanıyoruz, hızlanmak durumundayız" diyor.

Azap'a göre 'aklına gelen herkesin' değil de gerçekten ihtiyacı olanların test için hastanelere başvurması gerekiyor.

Azap, "Test sayısının artırılması kadar, sosyal izolasyon da çok kritik rol oynuyor, salgının hızının yavaşlatılması için. Bu konuda da herkesin birbirini uyarması da gerekiyor. Acil ihtiyaçlar dışında evden çıkılmamalı" uyarısında bulunuyor.

TTB: Kovid-19 testinde geç kalındı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise Türkiye’de Kovid-19 testlerinin uygulamasının geç kalındığını ve yaygınlaştırılması kararının da geç alındığını düşünüyor.

TTB Başkanı Sinan Adıyaman, "Koronavirüs İran’da görüldükten sonra Ankara’da tek merkezde yapıldı test. Daha o zaman tüm Türkiye genelinde yapılmaya başlanması gerekiyordu bu testin. Ne yazık ki çok geç kalındı" diyor.

Gelinen aşamada 'sosyal izolasyonun' çok daha 'kritik bir önem' kazandığını söyleyen Adıyaman’a göre acil ihtiyaçlar dışında kimsenin evden çıkmaması koronavirüsün yaygınlaşmasının önlenmesi için büyük önem taşıyor. Adıyaman, "Evden çıkıldığında da mutlaka market gibi kapalı mekanlarda bir buçuk metre mesafede durulmalı insanlara" diyor.