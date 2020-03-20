Sınır birliklerinde koronavirüs önlemi: Askerler koruyucu tulum, eldiven ve maske kullanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerindeki personelin koronavirüsten korunmak için koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildiğini duyurdu.
Hudut birliklerimizde Koronavirüsten korunmak maksadıyla; yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temasta uygulanacak hareket tarzları belirlendi, personelimiz koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edildi.https://t.co/wse5XBtPYd#MSB #TSK pic.twitter.com/bkIW8SmuAG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 20, 2020
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, hudut birliklerinde koronavirüsten korunmak amacıyla yasa dışı geçişlerde yakalanan kişilerle temasta uygulanacak hareket tarzlarının belirlendiği belirtildi.
Açıklamada personelin koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildiği kaydedildi.
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