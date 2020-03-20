Gazeteci Enver Aysever hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma

Enver Aysever'in bu paylaşımı hoş değil.



İnsanlar neden Ak Parti'ye oy veriyor sorusunun yanıtı budur.



Geçtiğimiz gün Alevilere hakaret eden kadın tiyatrocuyla bunu yapan kafa aynı aslında. pic.twitter.com/GtUkwVOyJM