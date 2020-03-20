Gazeteci Enver Aysever hakkında 'dini değerleri aşağılama' suçundan soruşturma

Gazeteci-yazar Enver Aysever hakkında sosyal medyada paylaştığı karikatür nedeniyle soruşturma açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Aysever'in dün 'Sadece bu sorun!' şeklindeki yazı eşliğinde bir karikatür paylaşmasının öğrenilmesinin ardından harekete geçildiği belirtildi.
Enver Aysever'in bu paylaşımı hoş değil.— Çağlar Cilara (@caglarcilara) March 20, 2020
İnsanlar neden Ak Parti'ye oy veriyor sorusunun yanıtı budur.
Geçtiğimiz gün Alevilere hakaret eden kadın tiyatrocuyla bunu yapan kafa aynı aslında. pic.twitter.com/GtUkwVOyJM
Açıklamada, Aysever hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Enver Aysever’in sosyal medya hesabından 19.03.2020 tarihinde yapılan paylaşıma dair basın açıklaması: pic.twitter.com/ygOfpkO5Mw— Anadolu Adliyesi (@AnadoluCBS) March 20, 2020
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