Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakası yok

Adalet Bakanı Gül, cezaevlerindeki koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor. Bütün tedbirler alınmakta. Maskedir, eldivendir, tüm tedarikler de yapıldı. Mahkumlara dışarıdan risk olmaması için bütün tedbir alındı. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" diye konuştu.
Hakim eşine konulankorona virüs teşhisi
İstanbul'daki bir yargı mensubun koronavirüse yakanlandığıyla ilgili iddialara cevap veren Gül, "Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Bankada çalışan eşinde test sonucu pozitif çıkmıştı. Hakim arkadaşımızın test sonucu pozitif çıkmadı. Tedbirler alındı ve yakından takip ediyoruz" dedi.
İnfaz düzenlemesi: Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı
Gül, infaz düzenlemesi konusunda, "Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclis'in takdirindedir" ifadesini kullandı.
Gül, 2. yargı paketine ilişkin şunları söyledi:
- Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuk öngörülüyor. Önemli bir katkı sağlayacaktır.
- Yılda 4 milyonun üzerinde açılan davayı doğrudan ilgilendiren bir düzenleme söz konusu.
- Elektronik duruşma diyebileceğimiz önemli bir çalışma da söz konusu. Avukatlar, taraflar bürosundan duruşmaya katılabilecek.
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