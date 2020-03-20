Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakası yok

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde koranavirüs testi pozitif çıkan kimse olmadığını söyledi. Gül, "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor" dedi.

Adalet Bakanı Gül, cezaevlerindeki koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor. Bütün tedbirler alınmakta. Maskedir, eldivendir, tüm tedarikler de yapıldı. Mahkumlara dışarıdan risk olmaması için bütün tedbir alındı. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan hiçbir vaka yoktur" diye konuştu.

Hakim eşine konulankorona virüs teşhisi

İstanbul'daki bir yargı mensubun koronavirüse yakanlandığıyla ilgili iddialara cevap veren Gül, "Hakim arkadaşımızın sağlık durumu iyi. Bankada çalışan eşinde test sonucu pozitif çıkmıştı. Hakim arkadaşımızın test sonucu pozitif çıkmadı. Tedbirler alındı ve yakından takip ediyoruz" dedi.

İnfaz düzenlemesi: Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı

Gül, infaz düzenlemesi konusunda, "Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclis'in takdirindedir" ifadesini kullandı.

Gül, 2. yargı paketine ilişkin şunları söyledi: