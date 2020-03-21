Koronavirüs günlerinde evde kalmadılar, asker uğurladılar

Ankara, Konya, Gaziantep ve birçok ilden asker uğurlaması videoları gelirken, İçişleri Bakanlığı sosyal mesafe kuralının uygulanması çağrısı yaptı. Gaziantep Valisi'nden yasal işlem açıklaması geldi.

Koronavirüs pandemisiyle mücadele için Türkiye'de sosyal mesafe ve evde kal kampanyaları resmen uygulanırken, çeşitli iller kalabalıkların asker uğurlamasına sahne oldu.

Buda Ankara otogarı asker uğurlama... pic.twitter.com/hZikX4GEYF — Hasan ARSLAN (@arslanhasantr) March 21, 2020

Ankara, Konya, Gaziantep ve birçok ilde asker uğurlaması gerçekleşti. Ankara AŞTİ’deki bir grup, “En büyük asker bizim asker” diyerek yakınlarını askere uğurladı. Konya’da asker uğurlaması sırasında meşaleler yakıldı.

Görüntüler Konya Şehirlerarası Otobüs Terminalinden...

Koronavirüs tedbirlerine rağmen asker uğurlama töreni, yüzlerce insan iç içe...



Uyarıları dikkate alalım...



Konya Otogarında tedbirler artırılmalı. #Covid2019TR pic.twitter.com/l3GUfcWyXo — Halit Turan (@halit_turann) March 20, 2020

İçişleri Bakanlığı, uğurlamalar hakkında şu uyarıda bulundu:

“Vatandaşlarımızın dikkatine. Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız”

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VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE



Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan SOSYAL MESAFE kuralını ASKER UĞURLAMALARI’nda da uygulamalıyız.



Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 20, 2020

Gaziantep Valisi Davut Gül, uğurlama yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını açıkladı:

“Asker uğurlama törenleri salgın hastalık riskini arttırdığından yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacaktır.”

Asker uğurlama törenleri salgın hastalık riskini arttırdığından yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlarla ilgili adli ve idari işlem yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederim..,#EvdekalGaziantep — Davut GÜL (@gul_davut) March 20, 2020

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